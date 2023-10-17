Израиль попросил у США военную помощь на 10 млрд долл
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль попросил у США военную помощь на 10 млрд долл

Израиль
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Источник:  The New York Times

Израиль попросил у США 10 миллиардов долларов в виде чрезвычайной военной помощи.

Израиль пригласил в США военную помощь на 10 млрд долл.

По данным трех информированных чиновников, с которыми общалось издание, пакет помощи формируется Конгрессом в координации с Белым домом. Он также будет включать средства для Украины, Тайваня и улучшения правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил во время визита в Тель-Авив 15 октября, что американские законодатели обсуждали предоставление Израилю запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные снаряды. миллиметровых боеприпасов.

Белый дом обсуждает объединение помощи Украине и Израилю

Ранее стало известно, что администрация Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе обсуждают, связать ли помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

Белый дом считает, что США обладают способностью поддерживать Израиль и Украину одновременно.

Белый дом тихо оценивает политическую жизнеспособность объединения помощи Украине и Израилю, сказал представитель администрации, признавая, что окончательное решение будет за Конгрессом.

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