Израиль попросил у США военную помощь на 10 млрд долл

Израиль попросил у США 10 миллиардов долларов в виде чрезвычайной военной помощи.
Израиль пригласил в США военную помощь на 10 млрд долл.
По данным трех информированных чиновников, с которыми общалось издание, пакет помощи формируется Конгрессом в координации с Белым домом. Он также будет включать средства для Украины, Тайваня и улучшения правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил во время визита в Тель-Авив 15 октября, что американские законодатели обсуждали предоставление Израилю запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные снаряды. миллиметровых боеприпасов.
Белый дом обсуждает объединение помощи Украине и Израилю
Ранее стало известно, что администрация Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе обсуждают, связать ли помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.
Белый дом считает, что США обладают способностью поддерживать Израиль и Украину одновременно.
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