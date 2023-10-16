США, Египет и Израиль договорились о прекращении огня на юге сектора Газа — Reuters

Египет, Израиль и США договорились о прекращении огня в южной части Газы. Это совпадает с повторным открытием пограничного перехода Рафаха в Египте.

Что известно о прекращении огня в Газе

Два египетских источника сообщили Reuters о договоренностях о прекращении огня в 09:00 по киевскому времени.

Источники сообщили Reuters, что перемирие продлится несколько часов, но они не уточнили точную продолжительность.

Они также сообщили, что три страны договорились, что КПП в Рафахе на границе Египта и Газы будет открыт до 17:00 16 октября.

Источник в службе безопасности Египта и неправительственная организация в Аль-Арише сказали, что грузовики с гуманитарной помощью по-прежнему находятся на границе Египта и Газы после 09:00.

Грузовики ожидают разрешения на поездку в Рафах, которая может занять несколько часов.

Что известно о пропуске из Газы в Египет

Рафах, который находится на границе между египетским Синайским полуостровом и управляющим ХАМАС сектором Газа, является единственным пунктом пропуска на территорию, неподконтрольную Израилю.

Египет заявил, что пункт пропуска был открыт с египетской стороны, но был выведен из строя из-за израильских бомбардировок.

Глава правительственной медиа-службы ХАМАС Салама Маруф заявил, что они не получили подтверждения от египетской стороны о намерениях открыть пункт пропуска.

Посольство США в Израиле заявило, что ситуация в Рафахе будет «меняющейся и непредсказуемой, и непонятно, будет ли путешественникам разрешено проходить транзит через пункт пропуска и в течение какого времени».