Египет откроет пункт пропуска для эвакуации из Сектора Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что контрольно-пропускной пункт Рафах между Газой и Египтом "будет открыт".

Египет откроет КПП на границе с Газой

Рафах будет открыт. Мы вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими устанавливаем механизм, с помощью которого можно получить помощь и оказать ее нуждающимся людям, - сказал Блинкен. Поделиться

Напомним, что Израиль закрыл два пункта пропуска на границе с Газой и ввел полную осаду территории, блокируя поставки топлива, электроэнергии и воды.

Это оставило контрольно-пропускной пункт в Рафахе единственным выходом для вывоза людей из анклава.

Официальные лица из нескольких стран участвовали в переговорах о том, когда и в каком объеме пропускной пункт может быть открыт.

Египет закрыл пропуск в Рафахе

Пропускной пункт был закрыт в течение большей части прошлой недели: ни граждане Газы, ни иностранцы не смогли его пересечь.

Палестинский пограничник сообщил CNN, что Египет заблокировал ворота перехода бетонными плитами.

Египет опроверг сообщение о том, что он закрыл свою сторону перехода и заявил, что сторона Газа была повреждена неоднократными израильскими авиаударами.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри сообщил CNN, что пересечение было открыто, но воздушная бомбардировка привела к тому, что дороги со стороны Газы были «нетрудоспособными».

На пограничье застряли тонны жизненно важных гуманитарных товаров для людей в Газе, которые накапливаются на египетской стороне границы.