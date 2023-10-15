В Секторе Газа находятся почти 260 граждан Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в секторе Газа заблокированы почти 260 граждан Украины.

В Газе заблокировано более 200 украинцев

Зеленский сообщил, что украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи гражданам, оказавшимся на Ближнем Востоке: в Израиле и на территории сектора Газа.

Президент отметил, что из Израиля в Румынию уже эвакуировали 200 человек, преимущественно женщины с детьми.

Известно почти 260 наших людей, которые сейчас находятся в секторе Газа. Выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан. Поделиться

Зеленский обратился ко всем украинцам и украинкам, которые могут находиться за границей и нуждаться в помощи:

В любое время и любым способом обращайтесь в наши дипломатические представительства за рубежом. Поделиться

Есть ли в заложниках ХАМАС украинцы

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что информация о пропавших без вести украинцы находятся в плену ХАМАСа, не подтвердилась.

Известно о 12 погибших украинцах, 9 граждан Украины считаются пропавшими без вести.

Армия обороны Израиля подтвердила, что, по меньшей мере, 126 человек находятся в заложниках в Газе.