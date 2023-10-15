В Секторе Газа находятся почти 260 граждан Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в секторе Газа заблокированы почти 260 граждан Украины.
В Газе заблокировано более 200 украинцев
Зеленский сообщил, что украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи гражданам, оказавшимся на Ближнем Востоке: в Израиле и на территории сектора Газа.
Президент отметил, что из Израиля в Румынию уже эвакуировали 200 человек, преимущественно женщины с детьми.
Зеленский обратился ко всем украинцам и украинкам, которые могут находиться за границей и нуждаться в помощи:
Есть ли в заложниках ХАМАС украинцы
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что информация о пропавших без вести украинцы находятся в плену ХАМАСа, не подтвердилась.
Известно о 12 погибших украинцах, 9 граждан Украины считаются пропавшими без вести.
Армия обороны Израиля подтвердила, что, по меньшей мере, 126 человек находятся в заложниках в Газе.
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