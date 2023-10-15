У Секторі Гази перебувають майже 260 громадян України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані майже 260 громадян України.
У Газі заблоковано більше 200 українців
Зеленський повідомив, що українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги громадянам, які опинилися на Близькому Сході: в Ізраїлі та на території сектору Газа.
Президент зазначив, що з Ізраїлю до Румунії вже евакуювали 200 людей, переважно це жінки з дітьми.
Зеленський звернувся до всіх українців та українок, які можуть перебувати за кордоном і потребувати допомоги:
Чи є в заручниках ХАМАС українці
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що інформація про те, що зниклі безвісти українці перебувають у полоні ХАМАСу, не підтвердилася.
Відомо про 12 загиблих українців, 9 громадян України вважаються зниклими безвісти.
Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що щонайменше 126 осіб перебувають у заручниках в Газі.
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