У Секторі Гази перебувають майже 260 громадян України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані майже 260 громадян України.

У Газі заблоковано більше 200 українців

Зеленський повідомив, що українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги громадянам, які опинилися на Близькому Сході: в Ізраїлі та на території сектору Газа.

Президент зазначив, що з Ізраїлю до Румунії вже евакуювали 200 людей, переважно це жінки з дітьми.

Відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у секторі Газа. Наразі виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян. Поширити

Зеленський звернувся до всіх українців та українок, які можуть перебувати за кордоном і потребувати допомоги:

У будь-який час і в будь-який спосіб звертайтеся до наших дипломатичних представництв за кордоном. Поширити

Чи є в заручниках ХАМАС українці

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що інформація про те, що зниклі безвісти українці перебувають у полоні ХАМАСу, не підтвердилася.

Відомо про 12 загиблих українців, 9 громадян України вважаються зниклими безвісти.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що щонайменше 126 осіб перебувають у заручниках в Газі.