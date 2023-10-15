Єгипет відкриє пункт пропуску для евакуації із Сектору Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі заявив, що контрольно-пропускний пункт Рафах між Газою та Єгиптом "буде відкритий".

Єгипет відкриє КПП на кордоні з Газою

Рафах буде відкритий. Ми разом з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими встановлюємо механізм, за допомогою якого можна отримати допомогу та надати її людям, які її потребують, - сказав Блінкен. Поширити

Нагадаємо, що Ізраїль закрив два пункти пропуску на кордоні з Газою і ввів «повну облогу» території, блокуючи поставки палива, електроенергії та води.

Це залишило контрольно-пропускний пункт у Рафаху єдиним виходом для вивезення людей з анклаву.

Офіційні особи з кількох країн брали участь у переговорах про те, коли та в якому обсязі пропускний пункт може бути відкритий.

Єгипет закрив пропуск у Рафаху

Пропускний пункт був закритий протягом більшої частини минулого тижня: ні громадяни Гази, ні іноземці не змогли його перетнути.

Палестинський прикордонний чиновник повідомив CNN, що Єгипет заблокував ворота переходу бетонними плитами.

Єгипет спростував повідомлення про те, що він закрив свою сторону переходу, і заявив, що сторона Гази була пошкоджена неодноразовими ізраїльськими авіаударами.

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі повідомив CNN, що перетин був відкритий, але повітряне бомбардування призвело до того, що дороги з боку Гази були «непрацездатними».

На прикордонні застрягли тонни життєво важливих гуманітарних товарів для людей у ​​Газі, що накопичуються на єгипетському боці кордону.