Удруге за тиждень. Блінкен знову відвідає Ізраїль — Bloomberg

Блінкен удруге відвідає Ізраїль

Блінкен за останній тиждень провів переговори з арабськими офіційними особами та повертається в Ізраїль на тлі посилення атак підтримуваної Іраном Хезболли північного кордону Ізраїлю.

Окремо США заявили, що провели кулуарні переговори з з Іраном, з яким у них немає офіційних дипломатичних відносин. США застерегли Тегеран від ескалації конфлікту в Ізраїлі.

Блінкен, який вже провів зустрічі в Тель-Авіві 12 жовтня, на кілька годин знову прибуде туди 16 жовтня. Звідти він вирушить до Вашингтона.

За тиждень Блінкен перетнув Близький Схід із зупинками в Йорданії, Бахрейні, Катарі, Єгипті, Саудівській Аравії та ОАЕ.

США закликають своїх арабських партнерів чинити тиск на ХАМАС і не допустити втручання у конфлікт підтримуваних Іраном бойових угруповань, таких як ліванська Хезболла.

Що відомо про атаки Хезболли по Ізраїлю

Хезболла заявила, що 15 жовтня тричі атакувала ізраїльські військові пости біля кордону з Ліваном.

Бойовики додали, що вони стріляли керованими ракетами та використовували снаряди та бойові патрони у своїх атаках, які включали військову базу.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з Лівану по Ізраїлю було випущено дев'ять ракет, п'ять з яких були перехоплені.

Почастішання атак сталося після того, як міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян попередив, що «ніхто не може гарантувати контроль над ситуацією та запобігти поширенню конфлікту», якщо Ізраїль продовжить свій наступ на сектор Газа.