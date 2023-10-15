Во второй раз через неделю. Блинкен снова посетит Израиль — Bloomberg

После напряженного тура по столицам Ближнего Востока, госсекретарь США Энтони Блинкен незапланированно во второй раз посетит Израиль.

Блинкен во второй раз посетит Израиль

Блинкен за прошедшую неделю провел переговоры с арабскими официальными лицами и возвращается в Израиль на фоне усиления атак поддерживаемой Ираном Хезболлой северной границы Израиля.

Отдельно США заявили, что провели кулуарные переговоры с Ираном, с которым у них нет официальных дипломатических отношений. США предостерегли Тегеран от эскалации конфликта в Израиле

Блинкен, уже проведший встречи в Тель-Авиве 12 октября, на несколько часов снова прибудет туда 16 октября. Оттуда он отправится в Вашингтон.

За неделю Блинкен пересек Ближний Восток с остановками в Иордании, Бахрейне, Катаре, Египте, Саудовской Аравии и ОАЭ.

США призывают своих арабских партнеров оказывать давление на ХАМАС и не допустить вмешательства в конфликт поддерживаемых Ираном боевых группировок, таких как ливанская Хезболла.

Что известно об атаках Хезболлы по Израилю

Хезболла заявила, что 15 октября трижды атаковала израильские военные посты у границы с Ливаном.

Боевики добавили, что они стреляли управляемыми ракетами и использовали снаряды и боевые патроны в своих атаках, включавших военную базу.

Армия обороны Израиля заявила, что из Ливана по Израилю было выпущено девять ракет, пять из которых были перехвачены.

Участение атак произошло после того, как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян предупредил, что «никто не может гарантировать контроль над ситуацией и предотвратить распространение конфликта», если Израиль продолжит свое наступление на сектор Газа.