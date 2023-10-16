США, Єгипет та Ізраїль домовилися про припинення вогню на півдні сектора Гази — Reuters

Єгипет, Ізраїль і США домовилися про припинення вогню в південній частині Гази. Це збігається з повторним відкриттям прикордонного переходу Рафах в Єгипті.

Що відомо про припинення вогню в Газі

Два єгипетські джерела повідомили Reuters про домовленості про припинення вогню о 09:00 за київським часом.

Джерела повідомили Reuters, що перемир'я триватиме кілька годин, але вони не уточнили точну тривалість.

Вони також повідомили, що три країни домовилися, що КПП в Рафаху на кордоні Єгипту та Гази буде відкритий до 17:00 години 16 жовтня.

Джерело в службі безпеки Єгипту та неурядова організація в Аль-Аріші сказали, що вантажівки з гуманітарною допомогою все ще перебувають на кордоні Єгипту та Гази після 09:00.

Вантажівки очікують дозволу на поїздку до Рафаху, яка може тривати кілька годин.

Що відомо про пропуск з Гази до Єгипту

Рафах, який знаходиться на кордоні між єгипетським Синайським півостровом і сектором Газа, яким керує ХАМАС, є єдиним пунктом пропуску на територію, непідконтрольну Ізраїлю.

Єгипет заявив, що пункт пропуску був відкритим з єгипетської сторони, але був виведений з ладу через ізраїльські бомбардування.

Керівник урядової медіа-служби ХАМАС Салама Маруф заявив, що вони не отримали підтвердження від єгипетської сторони про наміри відкрити пункт пропуску.

Посольство США в Ізраїлі заявило, що ситуація в Рафаху буде «мінливою та непередбачуваною, і незрозуміло, чи буде мандрівникам дозволено проходити транзит через пункт пропуску та протягом якого часу».