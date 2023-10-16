Іран заявляє про готовність ХАМАС звільнити 200 ізраїльських заручників — за однієї умови

За словами речника МЗС Ірану Нассера Канаані, представники ХАМАСу заявили, що вони звільнять деяких ізраїльських громадян і цивільних осіб. Але ця дія буде неможливою в умовах щоденних бомбардувань Ізраїлем різних районів Гази.

МЗС Ірану зробило заяву щодо ізраїльських заручників

Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що ХАМАС потенційно готовий звільнити майже 200 заручників, якщо Ізраїль припинить авіаудари по Сектору Газа. При цьому терористичне угруповання не визнало, що робило таку пропозицію.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами речника МЗС Ірану Нассера Канаані, представники ХАМАСу зробили заяву:

Вони готові вжити необхідних заходів для звільнення громадян і цивільних осіб, утримуваних групами опору, але їхня думка полягала в тому, що такі заходи вимагають підготовки, яка неможлива в умовах щоденних бомбардувань сіоністами різних районів Гази. Поширити

ХАМАС заявив, що обміняє полонених на тисячі палестинців, утримуваних Ізраїлем, в рамках односторонніх угод про обмін, які були досягнуті в минулому.

Ми чули від опору, що вони не мають жодних проблем з тим, щоб продовжувати опір, – сказав речник, звертаючись до ХАМАСу. – Вони сказали, що у них є військовий потенціал, щоб продовжувати опір на місцях протягом тривалого часу. Поширити

Додамо, що видання зазначає, що Іран є головним спонсором ХАМАС у його боротьбі проти Ізраїлю.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС

За даними ЦАХАЛу, Муатаз Ід, керівник південного округу національної безпеки терористичного угрупування, був убитий в результаті авіаудару.

Військові заявляють, що в неділю вони завдали ударів по більш ніж 250 цілях по всьому Сектору Гази, переважно на півночі.

За даними ЦАХАЛу, серед цілей були військові штаби ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду, спостережні пункти і кілька пускових установок для ракет.