Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала удару і знищила одного з ватажків ХАМАС Муатаза Іда у Секторі Гази.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС

За даними ЦАХАЛу, Муатаз Ід, керівник південного округу національної безпеки терористичного угрупування, був убитий в результаті авіаудару.

Військові заявляють, що в неділю вони завдали ударів по більш ніж 250 цілях по всьому Сектору Гази, переважно на півночі.

За даними ЦАХАЛу, серед цілей були військові штаби ХАМАСу і Палестинського ісламського джихаду, спостережні пункти і кілька пускових установок для ракет.

ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію одного з керівників атаки на Ізраїль

За даними ізраїльського війська, вночі на суботу винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Вони звітують, що були знищені десятки об'єктів ХАМАС, а також бойовики.

Під час удару винищувачі ЦАХАЛу вбили Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним чином відповідальний за керівництво терористами під час атаки на Ізраїль.

Крім того, винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по оперативному штабу терористичної організації ХАМАС, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації.

ЦАХАЛ також наголосив, що вони запобігли спробі групі бойовиків проникнути на територію країни з Лівану.

По них завдали удару безпілотником.