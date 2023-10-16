Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удар и уничтожила одного из предводителей ХАМАС Муатаза Ида в секторе Газа.

ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного предводителя ХАМАС

По данным ЦАХАЛа, Муатаз Ид, руководитель южного округа национальной безопасности террористической группировки, был убит в результате авиаудара.

Военные заявляют, что в воскресенье они нанесли удары по более чем 250 целям по всему Сектору Газа, преимущественно на севере.

По данным ЦАХАЛа, среди целей были военные штабы ХАМАС и Палестинского исламского джихада, наблюдательные пункты и несколько пусковых установок для ракет.

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из руководителей атаки на Израиль

По данным израильского войска, ночью на субботу истребители ЦАХАЛ нанесли широкомасштабные удары по всему сектору Газа. Они отчитываются, что были уничтожены десятки объектов ХАМАС, а также боевики.

Во время удара истребители ЦАХАЛа убили Мерада Абу Мерада, возглавлявшего воздушную систему ХАМАС в городе Газа и главным образом ответственный за руководство террористами во время атаки на Израиль.

Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по оперативному штабу террористической организации ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации.

ЦАХАЛ также подчеркнул, что они предотвратили попытку группы боевиков проникнуть на территорию страны из Ливана.

По ним нанесли удар беспилотником.