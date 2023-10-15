В ЦАХАЛе подсчитали количество израильских заложников ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля подтвердила, что, по меньшей мере, 126 человек находятся в заложниках в Газе. Украинцев среди них нет.
Количество заложников и погибших в результате атаки ХАМАС
ХАМАС ранее утверждал, что 13 заложников были убиты в Газе в результате израильских авиаударов. Также там заявили, что среди погибших были иностранцы, не уточняя их национальность.
Израильские военные сообщили, что по меньшей мере 279 их солдат были убиты с 7 октября, когда ХАМАС атаковал страну.
Всего известно о по меньшей мере 1300 погибших израильтян и по меньшей мере 3400 раненых.
Авиаудары Израиля по сектору Газа убили более 2300 палестинцев, а израильский военный приказ об эвакуации людей с севера Газы на юг правозащитный орган ООН назвал «преступлением против человечности».
Более 9714 палестинцев получили ранения. Также сообщается о по меньшей мере 53 погибших на Западном берегу реки Иордан и более 1100 раненых.
Есть ли в заложниках ХАМАС украинцы
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что информация о пропавших без вести украинцы находятся в плену ХАМАСа, не подтвердилась.
Пока известно о 12 погибших украинцах в Израиле. 9 граждан Украины считаются пропавшими без вести.
Из Израиля в Румынию должны эвакуировать не менее 260 украинцев.
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