Террористы ХАМАС могут прибывать в Европу вместе с беженцами — Welt

В потоке беженцев в ЕС могут быть боевики ХАМАС

Глава Совета ЕС Шарль Мишель предупреждает об увеличении потока беженцев с Ближнего Востока в ЕС, что может "импортировать ближневосточный конфликт в Евросоюз", а глава Европейской народной партии Альфред Вебер говорит, что террористы ХАМАС могут проникнуть в ЕС вместе с беженцами.

Если бы было больше трудностей на региональном уровне, у нас немедленно возникли бы огромные трудности на европейской земле из-за беженцев. Это увеличило бы поляризацию в одном из наиболее спорных вопросов во многих европейских странах. Мы знаем, как это может быть использовано некоторыми политическими группами в ЕС для разжигания споров и последующего фрагментирования ЕС. Это не то время, чтобы испытывать новые трудности, – сказал президент Совета ЕС Шарль Мишель. Поделиться

Он утверждает, что в странах ЕС существуют разные позиции и отношения по вопросу миграции. Он отметил важность не импортировать ближневосточный конфликт в Европейский Союз.

В то же время Лидер Европейской народной партии Альфред Вебер призывает усилить контроль на внешних границах ЕС, чтобы предотвратить въезд в страну потенциальных террористов ХАМАС.

ЕС призывает усилить усилия по охвату таких стран, как Египет, в который люди бегут из соседнего сектора Газа.

Египет заявил, что уже принимает миллионы беженцев и не готов принять еще больше людей из сектора Газа, поэтому Мишель предложил увеличить международную помощь Египту. Он отметил, что принятие большего количества беженцев "для страны с определенными финансовыми и экономическими проблемами" нуждается в помощи со стороны союзников, а общая цель состоит в том, чтобы "включить коридор, гуманитарный коридор".

Война в Израиле: что известно

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны".

Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа.

Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

Утром 14 октября израильские военные нанесли удар по группировке "Хезболла" на юге Ливана. По словам ЦАХАЛа, они поразили цель "Хезболлы" после того, как был обстрелян один из БПЛА. Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал руководителя военно-воздушных сил ХАМАС.

Более 423 тысяч местных жителей Газы покинули свои дома еще до того, как Израиль приказал эвакуироваться с севера Газы в южную часть в течение 24 часов.