Ликвидирован еще один командир спецназовцев ХАМАС — Армия обороны Израиля

ЦАХАЛ сообщает, что на основе разведывательных данных авиацией был убит Али Кади, командир роты отряда спецназа ХАМАС "Нухба". Он руководил нападением на мирное население кибуцев Израиля 7 октября.

Силы ЦАХАЛ ликвидировали еще одного командира террористов ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила командира роты спецподразделения ХАМАС "Нухба", руководившего атакой ХАМАС на израильские общины вблизи сектора Газа в минувшие выходные.

ЦАХАЛ сообщает, что на основе разведывательных данных авиацией был убит Али Кади, командир роты отряда спецназа ХАМАС "Нухба".

Уточняется, что именно он руководил атакой на израильские общины вблизи сектора Газа 7 октября.

Военные рассказывают, что в 2005 году Али был задержан после похищения и убийства израильских гражданских лиц и был уволен в рамках обмена пленными.

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из руководителей атаки на Израиль

По данным израильского войска, ночью на субботу истребители ЦАХАЛ нанесли широкомасштабные удары по всему сектору Газа. Они отчитываются, что были уничтожены десятки объектов ХАМАС, а также боевики.

Во время удара истребители ЦАХАЛа убили Мерада Абу Мерада, возглавлявшего воздушную систему ХАМАС в городе Газа и главным образом ответственный за руководство террористами во время атаки на Израиль.

Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по оперативному штабу террористической организации ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации.

ЦАХАЛ также подчеркнул, что они предотвратили попытку группы боевиков проникнуть на территорию страны из Ливана.

По ним нанесли удар беспилотником.