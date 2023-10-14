ХАМАС неожиданно обратился к Путину после его заявления о войне в Израиле

ХАМАС выразил публичную благодарность Путину

По словам палестинских боевиков, они приветствуют "неутомимые усилия России, направленные на прекращение агрессии Израиля" против ХАМАС.

Мы ценим позицию президента России Владимира Путина по поводу сионистской агрессии против нашего народа и его непринятия осады Газа, прекращения поставок гуманитарной помощи и нападений на мирное гражданское население, - заявили боевики. Поделиться

Что важно понимать, заявление ХАМАС прозвучало после призывов главы Кремля к Израилю и Палестине.

Российский диктатор цинично попросил "минимизировать или свести к нулю" жертвы среди гражданского населения.

Более того, 13 октября Министерство иностранных дел в Москве выступило с аналогичными призывами.

Американские журналисты обращают внимание на то, что Путин это говорит в то время, когда российские захватчики ежедневно убивают мирное население Украины, а он находится под следствием Международного уголовного суда за преступления против человечности.

Кроме призывов президента РФ посол России в ООН распространил в пятницу резолюцию с призывом к "прекращению огня".

Что еще Путин говорил о войне в Израиле

Российский диктатор цинично призвал к проведению палестино-израильских переговоров, результатом которых, по его мнению, должно стать создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.