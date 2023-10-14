ХАМАС неочікувано звернувся до Путіна після його заяви про війну в Ізраїлі

ХАМАС висловив публічну вдячність Путіну

За словами палестинських бойовиків, вони, мовляв, вітають "невтомні зусилля Росії, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю" проти ХАМАС.

Ми цінуємо позицію президента Росії Володимира Путіна щодо сіоністської агресії проти нашого народу і його неприйняття облоги Гази, припинення постачання гуманітарної допомоги і нападів на безпечне цивільне населення, - заявили бойовики. Поширити

Що важливо розуміти, заява ХАМАС пролунала після закликів очільника Кремля до Ізраїля та Палестини.

Російський диктатор цинічно попросив "мінімізувати або звести до нуля" жертви серед цивільного населення.

Ба більше, 13 жовтня Міністерство закордонних справ у Москві виступило з аналогічними закликами до спокою.

Американські журналісти звертають увагу на те, що Путін це говорить у той час, коли російські загарбники щоденно вбивають мирне населення України, а він сам перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду за злочини проти людяності.

Окрім закликів президента РФ посол Росії в ООН розповсюдив у п'ятницю резолюцію із закликом до "припинення вогню".

Що ще Путін говорив про війну в Ізраїлі

Російський диктатор цинічно закликав проведення палестино-ізраїльських переговорів, результатом яких, на його думку, має стати створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.