Ліквідовано ще одного командира спецпризначенців ХАМАС — Армія оборони Ізраїлю

ЦАХАЛ повідомляє, що на основі розвідувальних даних авіацією вбили Алі Каді, командира роти загону спецназу ХАМАС "Нухба". Він керував нападом на мирне населення кібуців Ізраїлю 7 жовтня.

Сили ЦАХАЛ ліквідували ще одного командира терористів ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю заявив, що знищила командира роти спецпідрозділу ХАМАС "Нухба", який керував атакою ХАМАС на ізраїльські громади поблизу сектора Гази минулими вихідними.

ЦАХАЛ повідомляє, що на основі розвідувальних даних авіацією вбили Алі Каді, командира роти загону спецназу ХАМАС "Нухба".

Уточнюється, що саме він керував атакою на ізраїльські громади поблизу сектора Гази 7 жовтня.

Військові розповідають, що у 2005 році Алі був затриманий після викрадення і вбивства ізраїльських цивільних осіб і був звільнений в рамках обміну полоненими.

ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію одного з керівників атаки на Ізраїль

За даними ізраїльського війська, вночі на суботу винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Вони звітують, що були знищені десятки об'єктів ХАМАС, а також бойовики.

Під час удару винищувачі ЦАХАЛу вбили Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним чином відповідальний за керівництво терористами під час атаки на Ізраїль.

Крім того, винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по оперативному штабу терористичної організації ХАМАС, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації.

ЦАХАЛ також наголосив, що вони запобігли спробі групі бойовиків проникнути на територію країни з Лівану.

По них завдали удару безпілотником.