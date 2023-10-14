Терористи ХАМАС можуть прибувати до Європи разом із біженцями — Welt

Лідер Європейської народної партії Альфред Вебер закликає посилити контроль на зовнішніх кордонах ЄС, щоб запобігти в'їзду в країну потенційних терористів ХАМАС.

У потоку біженців до ЄС можуть прибути бойовики ХАМАС

Очільник Ради ЄС Шарль Мішель попереджає про збільшення потоку біженців з Близького Сходу до ЄС, що може "імпортувати близькосхідний конфлікт до Євросоюзу", а голова Європейської народної партії Альфред Вебер говорить, що терористи ХАМАС можуть проникнути в ЄС разом із біженцями

Якби було більше труднощів на регіональному рівні, у нас би негайно виникли величезні труднощі на європейській землі через біженців. Це збільшило б поляризацію щодо одного з найбільш суперечливих питань у багатьох європейських країнах. Ми знаємо, як це може бути використано деякими політичними групами в ЄС для розпалювання суперечок і подальшого фрагментування ЄС. Це не той час, щоб мати нові труднощі, – сказав президент Ради ЄС Шарль Мішель. Поширити

Він стверджує, що існують у країнах ЄС існують різні позиції та ставлення щодо питання міграції. Він наголосив на важливості не імпортувати близькосхідний конфлікт до Європейського Союзу.

Водночас Лідер Європейської народної партії Альфред Вебер закликає посилити контроль на зовнішніх кордонах ЄС, щоб запобігти в'їзду в країну потенційних терористів ХАМАСу.

ЄС закликає посилити зусилля для охоплення таких країн, як Єгипет, до якого люди тікають із сусіднього сектора Гази.

Єгипет заявив, що вже приймає мільйони біженців і не готовий прийняти ще більше людей із сектора Гази, тому Мішель запропонував збільшити міжнародну допомогу Єгипту. Він зазначив, що прийняття більшої кількості біженців "для країни з певними фінансовими та економічними проблемами" потребує допомоги зі сторони союзників, а спільна мета полягає в тому, щоб "увімкнути коридор, гуманітарний коридор".

Війна в Ізраїлі: що відомо

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни".

Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази.

Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Уранці 14 жовтня ізраїльські військові завдали удару по угрупованню "Хезболла" на півдні Лівану. За словами ЦАХАЛу, вони вразили ціль "Хезболли" після того, як був обстріляний один з БПЛА. Крім того, ЦАХАЛ заявив, що ліквідував керівника військово-повітряних сил ХАМАС.

Понад 423 тисячі місцевих жителів Гази залишили свої домівки ще до того, як Ізраїль наказав евакуюватися з півночі Гази до південної частини протягом 24 годин.