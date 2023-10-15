Иран угрожает Израилю вмешаться в войну с ХАМАС - Axios
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Политика
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Иран угрожает Израилю вмешаться в войну с ХАМАС - Axios

Иран
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Источник:  Axios

Тегеран через посредников в ООН направил Израилю сообщение о готовности вмешаться в конфликт на стороне палестинской террористической организации ХАМАС из сектора Газа.

Иран готов вмешаться в войну Израиля против ХАМАС

По информации издания со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Иран через посредников послал Израилю четкий сигнал, готовый вмешаться в конфликт на стороне террористов ХАМАС.

Журналисты издания отмечают, что в случае вмешательства Ирана в конфликт он распространится до региональных масштабов.

В этом случае на стороне Ирана будет прямое ведение боевых действий или привлечение боевиков террористической ливанской группировки Хезболла.

В субботу, 14 октября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян в Ливане встретился с представителем ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом. Он сказал, что у Ирана есть свои красные линии, и если Израиль выполнит свою угрозу наземному наступлению в Газе — Ирану придется ответить.

По словам собеседников Axios, Веннесланд передал это послание израильскому советнику по национальной безопасности Цахи Ханегби.

Что известно о действиях Израиля

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильские военные готовятся снести террористов ХАМАС в секторе Газа.

По информации издания Sky News, состоявшееся в военном штабе в Тель-Авиве заседание чрезвычайного кабинета министров Израиля началось с того, что министры почтили минутой молчания память близко погибших израильтян.

В настоящее время известно, что около 1 тыс 300 человек погибли в результате нападения ХАМАСа в минувшие выходные.

По информации израильских военных, террористы ХАМАС продолжают удерживать в плену на территории сектора Газа около 126 граждан Израиля.

ХАМАС заявил, что в результате израильских авиаударов были убиты 13 заложников, среди которых были иностранцы.

Израильские военные заявили, что по меньшей мере 279 их солдат были убиты с тех пор, как террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль.

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