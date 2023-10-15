Іран погрожує Ізраїлю втрутитись у війну з ХАМАС — Axios
Категорія
Політика
Дата публікації

Іран погрожує Ізраїлю втрутитись у війну з ХАМАС — Axios

Іран
Джерело:  Axios

Тегеран через посередників в ООН надіслав Ізраїлю повідомлення, що готовий втрутитись у конфлікт на боці палестинської терористичної організації ХАМАС з сектора Газа. 

Іран готовий втрутитись у війні Ізраїля проти ХАМАС

За інформацією видання із посиланням на джерела у дипломатичних колах, Іран через посередників надіслав Ізраїлю чіткий сигнал, що готовий втрутитись у конфлікт на боці терористів ХАМАС.

Журналісти видання зазначають, що у разі втручання Ірану у конфлікт, він пошириться до регіональних масштабів.

У цьому випадку на боці Ірана буде пряме ведення бойових дій, або залучення бойовиків терористичного ліванського угруповання Хезболла

У суботу, 14 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахян у Лівані зустрівся з представником ООН на Близькому Сході Тором Веннесландом. Він сказав, що в Ірану є свої червоні лінії, і якщо Ізраїль виконає свою погрозу щодо наземного наступу в Газі — Ірану доведеться відповісти.

За словами співрозмовників Axios, Веннесланд передав це послання ізраїльському раднику з національної безпеки Цахі Ханегбі.

Що відомо про дії Ізраїля

За словами прем’єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху, ізраїльскі військові готуються знести терористів ХАМАС у секторі Газа.

За інформацією видання Sky News, засідання надзвичайного кабінету міністрів Ізраїлю що відбулося у військовому штабі в Тель-Авіві, розпочалося з того, що міністри вшанували хвилиною мовчання пам'ять близько загиблих ізраїльтян.

Наразі відомо що близько 1 тис 300 людей загинули, внаслідок нападу ХАМАСу минулими вихідними.

За інформацією ізраїльских військових, терористи ХАМАС продовжують утримувати у полоні на території сектора Газа близько 126 громадян Ізраїля.

ХАМАС заявив, що в результаті ізраїльських авіаударів було вбито 13 заручників, серед яких були й іноземці.

Ізраїльські військові заявили, що щонайменше 279 їхніх солдатів було вбито відтоді, як терористичне угрупування ХАМАС напало на Ізраїль.

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