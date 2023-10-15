У ЦАХАЛ підрахували кількість ізраїльських заручників ХАМАСу в Газі

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що щонайменше 126 осіб перебувають у заручниках в Газі. Українців серед них немає.

Кількість заручників та загиблих внаслідок атаки ХАМАС

ХАМАС раніше стверджував, що 13 заручників були вбиті в Газі внаслідок ізраїльських авіаударів. Також там заявили, що серед загиблих були іноземці, не уточнюючи їх національності.

Ізраїльські військові повідомили, що щонайменше 279 їхніх солдатів були вбиті з 7 жовтня, коли ХАМАС атакував країну.

Загалом відомо про щонайменше 1300 загиблих ізраїльтян та щонайменше 3400 поранених.

Авіаудари Ізраїлю по сектору Гази наразі вбили понад 2300 палестинців, а ізраїльський військовий наказ про евакуацію людей з півночі Гази на південь правозахисний орган ООН назвав «злочином проти людяності».

Понад 9714 палестинців отримали поранення. Також повідомляється про щонайменше 53 загиблих на Західному березі річки Йордан і понад 1100 поранених.

Чи є в заручниках ХАМАС українці

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що інформація про те, що зниклі безвісти українці перебувають у полоні ХАМАСу, не підтвердилася.

Наразі відомо про 12 загиблих українців в Ізраїлі. 9 громадян України вважаються зниклими безвісти.

З Ізраїлю до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українців.