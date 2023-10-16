Иран заявляет о готовности ХАМАС освободить 200 израильских заложников — при одном условии

По словам пресс-секретаря МИД Ирана Нассера Канаани, представители ХАМАСа заявили, что они освободят некоторых израильских граждан и гражданских лиц. Но это действие будет невозможным в условиях ежедневных бомбардировок Израилем разных районов Газы.
МИД Ирана сделал заявление об израильских заложниках
Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что ХАМАС потенциально готов освободить около 200 заложников, если Израиль прекратит авиаудары по Сектору Газа. При этом террористическая группировка не признала, что делала такое предложение.
Об этом сообщает The Times of Israel.
По словам пресс-секретаря МИД Ирана Нассера Канаани, представители ХАМАСа сделали заявление:
ХАМАС заявил, что обменяет пленных на тысячи удерживаемых Израилем палестинцев в рамках односторонних соглашений об обмене, которые были достигнуты в прошлом.
Издание отмечает, что Иран является главным спонсором ХАМАС в его борьбе против Израиля.
ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного предводителя ХАМАС
По данным ЦАХАЛа, Муатаз Ид, руководитель южного округа национальной безопасности террористической группировки, был убит в результате авиаудара.
Военные заявляют, что в воскресенье они нанесли удары по более чем 250 целям по всему Сектору Газа, преимущественно на севере.
По данным ЦАХАЛа, среди целей находились военные штабы ХАМАС и Палестинского исламского джихада, наблюдательные пункты и несколько пусковых установок для ракет.
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