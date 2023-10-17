Відповідав за в'язнів. Ізраїльські військові знищили ще одного керівника ХАМАС

Ізраїльські військові знищили одного з керівників палестинської радикальної організації ХАМАС в секторі Газа.

Ізраїльські військові знищили ще одного керівника ХАМАС

Військові вбили Усаму Мазіні, голову шури (ради) терористичної організації ХАМАС у секторі Газа.

Мазіні відповідав за в'язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ватажів ХАМАС

За даними ЦАХАЛу, Муатаз Ід, керівник південного округу національної безпеки терористичного угрупування, був убитий в результаті авіаудару.

Військові заявляють, що в неділю вони завдали ударів по більш ніж 250 цілях по всьому Сектору Гази, переважно на півночі.

За даними ЦАХАЛу, серед цілей були військові штаби ХАМАСу і Палестинського ісламського джихаду, спостережні пункти і кілька пускових установок для ракет.

Крім того, за даними ізраїльського війська, вночі на суботу винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Вони звітують, що були знищені десятки об'єктів ХАМАС, а також бойовики.

Під час удару винищувачі ЦАХАЛу вбили Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним чином відповідальний за керівництво терористами під час атаки на Ізраїль.

Крім того, винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по оперативному штабу терористичної організації ХАМАС, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації.

ЦАХАЛ також наголосив, що вони запобігли спробі групі бойовиків проникнути на територію країни з Лівану.

По них завдали удару безпілотником.