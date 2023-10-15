США взмозі підтримувати Україну та Ізраїль — Байден

Президент США Джо Байден підтвердив наміри Вашингтона підтримувати Україну та Ізраїль одночасно та виконувати взяти на себе забов'язання.

США підтримуватимуть Україну та Ізраїль одночасно

Американський лідер підкреслив, що США мають змогу підтримувати Україну та Ізраїль одночасно.

У нас є можливість зробити це, і ми зобов'язані це зробити, ми - найважливіша нація Поширити

Байден заявив, що США представляють наймогутнішу націю в історії світу.

Відповідаючи на питання, чи можуть США вести обидві війни одночасно, Байден заявив, що країна дійсно здатна надавати допомогу для обох країн одночасно.

Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. А якщо не ми, то хто? Поширити

Що відомо про новий пакет військової допомоги для України та Ізраїля від США

Радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван анонсував переговори президента США з представниками Конгресу щодо виділення понад 2 млрд доларів на новий пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю.

За його словами, цього тижня президент США Джо Байден проведе інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення цього пакета.

У зв'язку з тим, що республіканці намагаються обрати спікера Палати представників США після того, як майже два тижні тому прихильники жорсткої лінії партії змістили Кевіна Маккарті, ухвалення законопроєктів відтерміновується.

Байден розглядає бюджетний запит, що об'єднує допомогу Ізраїлю, Україні та, можливо, Тайваню, щоб підвищити шанси на його затвердження на тлі закликів деяких республіканців урізати кошти для Києва.