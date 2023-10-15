США могут поддерживать Украину и Израиль — Байден
Категория
Политика
Дата публикации

США могут поддерживать Украину и Израиль — Байден

Джо Байден
Читати українською
Источник:  CNN

Президент США Джо Байден подтвердил намерения Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно и выполнять обязательства.

США будут поддерживать Украину и Израиль одновременно

Американский лидер подчеркнул, что США имеют возможность поддерживать Украину и Израиль одновременно.

У нас есть возможность сделать это, и мы обязаны это сделать, мы важнейшая нация.

Байден заявил, что США представляют самую мощную нацию в истории мира.

Отвечая на вопрос, могут ли США вести обе войны одновременно, Байден заявил, что страна действительно способна оказывать помощь обеим странам одновременно.

Мы можем позаботиться о них обоих и при этом поддерживать нашу всеобщую международную оборону. А если не мы, то кто?

Что известно о новом пакете военной помощи для Украины и Израиля от США

Советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал переговоры президента США с представителями Конгресса по выделению более 2 млрд. долларов на новый пакет военной помощи Украине и Израилю.

По его словам, на этой неделе президент США Джо Байден проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США по поводу необходимости одобрения этого пакета.

В связи с тем, что республиканцы пытаются избрать спикера Палаты представителей США после того, как почти две недели назад сторонники жесткой линии партии сместили Кевина Маккарти, принятие законопроектов откладывается.

Байден рассматривает бюджетный запрос, объединяющий помощь Израилю, Украине и, возможно, Тайваню, чтобы повысить шансы его утверждения на фоне призывов некоторых республиканцев урезать средства для Киева.

Ну, цифра будет значительно выше этой, но, как я уже сказал, она, безусловно, будет включать в себя необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для помощи Израилю в его борьбе с террористической угрозой, - подчеркнул Салливан.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это сигнал. Белый дом анонсировал новое решение относительно Украины
Белый Дом
Это сигнал. Белый дом анонсировал новое решение относительно Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Белый дом обсуждает объединение помощи Украине и Израилю
Белый дом
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Белый дом публично высмеял результаты нового наступления России на Донбассе
Джо Байден, Белый дом

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.