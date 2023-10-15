США могут поддерживать Украину и Израиль — Байден

США будут поддерживать Украину и Израиль одновременно

Американский лидер подчеркнул, что США имеют возможность поддерживать Украину и Израиль одновременно.

У нас есть возможность сделать это, и мы обязаны это сделать, мы важнейшая нация. Поделиться

Байден заявил, что США представляют самую мощную нацию в истории мира.

Отвечая на вопрос, могут ли США вести обе войны одновременно, Байден заявил, что страна действительно способна оказывать помощь обеим странам одновременно.

Мы можем позаботиться о них обоих и при этом поддерживать нашу всеобщую международную оборону. А если не мы, то кто? Поделиться

Что известно о новом пакете военной помощи для Украины и Израиля от США

Советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал переговоры президента США с представителями Конгресса по выделению более 2 млрд. долларов на новый пакет военной помощи Украине и Израилю.

По его словам, на этой неделе президент США Джо Байден проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США по поводу необходимости одобрения этого пакета.

В связи с тем, что республиканцы пытаются избрать спикера Палаты представителей США после того, как почти две недели назад сторонники жесткой линии партии сместили Кевина Маккарти, принятие законопроектов откладывается.

Байден рассматривает бюджетный запрос, объединяющий помощь Израилю, Украине и, возможно, Тайваню, чтобы повысить шансы его утверждения на фоне призывов некоторых республиканцев урезать средства для Киева.