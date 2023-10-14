Белый дом публично высмеял результаты нового наступления России на Донбассе
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Политика
Дата публикации

Белый дом публично высмеял результаты нового наступления России на Донбассе

Джо Байден, Белый дом
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Источник:  Голос Америки

Как заявляют в Белом доме, новые попытки солдат РФ возобновить наступление в районе Лимана и Авдеевки в Донбассе не стали неожиданностью для Штатов.

США не видят прогресса во время нового наступления россиян на Донбассе

Новые попытки наступления российских захватчиков на украинском фронте решили прокомментировать координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

По его убеждению, у украинских воинов есть силы и ресурсы, чтобы успешно отражать все атаки врага на Донбассе.

Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году, кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без должной экипировки, – рассказывает Кирби.

Он обращает внимание на то, что Путину, как всегда, плевать на жизнь своих солдат, поэтому он ежедневно бросает тысячи воинов в жерло войны, не достигая никаких значимых целей.

В Белом доме снова похвалили мастерство украинской армии

Джон Кирби также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины, по сравнению с российскими оккупантами, воюют крайне "эффективно и разумно".

Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как кажется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень скудным, – отметил представитель Белого дома.

По его мнению, новые попытки армии РФ наступать указывают на необходимость усиления поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Вот почему чрезвычайно важно, чтобы Конгресс придерживался своих обязательств перед украинским народом и принимал меры по сохранению нашей поддержки, – подытожил Джон Кирби.

Из-за неудачного наступления на Донбассе армия РФ теряет еще больше солдат и техники

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 286890 (+970) человек,

танков ‒ 4940 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9337 (+24) ед,

артиллерийских систем – 6833 (+26) ед,

РСЗО – 811 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 547 (+1) ед,

самолетов – 317 (+1) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1),

крылатые ракеты ‒ 1531 (+0),

корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9225 (+22) ед,

специальная техника – 971 (+4).

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