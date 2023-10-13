ВСУ продолжают наступление на двух направлениях – сводка Генштаба

Украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях фронта и отражают многочисленные атаки преступной армии РФ в районе Марьинки и Авдеевки.

Что известно об успехах ВСУ и атаках армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 68 раз вступали в бой с подразделениями террористической армии РФ.

Не менее 10 вражеских атак отбито в районе Марьинки Донецкой области.

В районах оккупированного Мелитополя в Запорожской области и Бахмута Донецкой области продолжается контрнаступление ВСУ.

Украинские военные на этих направлениях наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, составу боеприпасов и станции РЭБ противника.

В то же время военные преступники армии РФ нанесли 2 ракетных удара по Украине в течение суток, один из которых пришелся по детскому дому творчества в центре Покровска Донецкой области.

В результате прицельного попадания, получили ранения более 20 гражданских лиц, частично разрушены два административных здания.

Враг также совершил 39 авиаударов и 24 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах