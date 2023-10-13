ВСУ продолжают наступление на двух направлениях – сводка Генштаба

Украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях фронта и отражают многочисленные атаки преступной армии РФ в районе Марьинки и Авдеевки.
Что известно об успехах ВСУ и атаках армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 68 раз вступали в бой с подразделениями террористической армии РФ.
Не менее 10 вражеских атак отбито в районе Марьинки Донецкой области.
В районах оккупированного Мелитополя в Запорожской области и Бахмута Донецкой области продолжается контрнаступление ВСУ.
Украинские военные на этих направлениях наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, составу боеприпасов и станции РЭБ противника.
В то же время военные преступники армии РФ нанесли 2 ракетных удара по Украине в течение суток, один из которых пришелся по детскому дому творчества в центре Покровска Донецкой области.
В результате прицельного попадания, получили ранения более 20 гражданских лиц, частично разрушены два административных здания.
Враг также совершил 39 авиаударов и 24 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Ситуация на фронтах
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Поповка Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Сеньковка, Блешня, Черниговской области; Бачевск, Вишенки, Волфин, Могрица Сумской области; Терновая, Гатище, Плетеновка Харьковской области.
На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области. Кроме того, здесь противник нанес авиационных ударов. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Купянск, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. В то же время Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Дроновка, Выемка, Федоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белой Горы, Александро-Шультиного и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и более 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлового Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Опросное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области.
В Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Малые Щербаки, Плавные Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Высокое и Ульяновка Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Бериславу, Садовому, Станиславу, Александровке и областному центру Херсонской области.
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