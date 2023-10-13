ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках — зведення Генштабу

Українські військові продовжують наступ на Мелітопольскому та Бахмутському напрямках фронта і відбивають численні атаки злочинної армії РФ в районі Мар'їнки та Авдіївки.

Що відомо про успіхи ЗСУ та атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 68 разів вступали у бій із підрозділами терористичної армії РФ.

Не менше 10 ворожих атак відбито в районі Мар’їнки на Донеччині.

В районах окупованого Мелітополя у Запорізькій області, та Бахмута на Донеччині продовжується контрнаступ ЗСУ.

Українські військові на цих напрямках завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

У той же час військові злочинці армії РФ завдали 2 ракетних удари по Україні протягом доби, один з яких прийшовся по дитячому будинку творчості у центрі Покровська на Донеччині.

Внаслідок прицільного влучання, отримали поранення понад 20 цивільних осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі.

Ворог також здійснив 39 авіаударів та 24 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та цивільній інфраструктурі.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах