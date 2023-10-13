Авдіївка у вогні. Тисячі військових армії РФ штурмують позиції ЗСУ

Армія РФ масовано штурмує Авдіївку

Російські війська штурмують позиції українських військових у районі Авдіївки Донецької області тисячами військових та десятками одиниць техніки. Від постійних боїв за місто, які не вщухають вже четверту добу, Авдіївка у вогні.

Про це сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі телемарафону.

Дуже гаряче на Авдіївському напрямку. За ніч, якщо говорити про громаду, то 13 ракет прилетіло. По позиціях взагалі немає точного розуміння, точно було більш як 20 ракет. Бої вже 4 добу не вщухають ні вдень, ні вночі. Стрілецькі бої, працює артилерія цілодобово. Штурмові дії ворога не припиняються. Ситуація дуже складна, але контрольована, – розповів він. Поширити

Барабаш підтвердив, що окупанти дійсно використовувавали запалювальні снаряди під час атак по місту.

Щодо запалювальних елементів, з яких вони били. Дійсно, все це є. Горить Авдіївка вся. Летить все. Б'ють вони з усього, що є в наявності. Не тільки по позиціях, а й по місту, й по дорозі, – додав він. Поширити

За словами голови МВА, ворог перекинув для штурмових дій на Авдіївському напрямку три бригади.

Три бригади, якщо говорити про механізовані, то це умовно близько 10 тисяч. Десантні бригади трошки менші, але від цього не легше, – констатував він. Поширити

Барабаш додав, що в перший день загострення, 10 жовтня, на штурм пішло три батальйони.

Це майже 2 тисячі людей одночасно особового складу. По техніці – в перший день їх масованого наступу близько 100 одиниць протягом доби штурмували. 11жовтня техніку вони майже не використовували. 12 жовтян і сьогодні дуже багато техніки знову їде. Колони техніки, десятки техніки палять наші хлопці. І вчора, і позавчора, і сьогодні допалюють цю техніку. Дуже багато резерву в них, особового складу, техніки, – описав події Барабаш. Поширити

Ситуація в районі Авдіївки складна

В останні дні серйозно загострилася ситуація в районі Авдіївки Донецької області, де за даними на 13 жовтня ВСУ відбили 20 атак ворога за добу.

При цьому за словами спікера Таврійського напряму Олександра Штупуна, вже третій день поспіль спостерігається тенденція збільшення втрат у живій силі – понад 750 осіб за добу загальних втрат ворога. Крім того, з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.

Медичні заклади Донецька та прилеглих населених пунктів переповнені пораненими військовими ворога, – зазначив він, додавши, що налякані такими втратами окупанти відмовляються йти у бій. Поширити

За його словами, упродовж поточної доби ворог провів 49 бойових зіткнень і здійснив 27 авіаційних ударів, 831 артилерійський обстріл. 80% усіх атак ворог спрямовує на Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

Ворог продовжує атаки і в пішому строю, поки що в них є заряд, але ми працюємо над цим. Усі наші сили і засоби знищують ворога, і сподіваюся, що скоро все стабілізується, – сказав Олександр Штупун. Поширити

Речник сил оборони запевнив, що українські захисники ефективно "проріджують лави окупантів, спускають їх із бронетехніки на землю".