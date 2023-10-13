Авдіївка у вогні. Тисячі військових армії РФ штурмують позиції ЗСУ

Армія РФ влаштовує м'ясні штурми на Авдіївському напрямку. Втрати російських військових колосальні.
Армія РФ масовано штурмує Авдіївку
Російські війська штурмують позиції українських військових у районі Авдіївки Донецької області тисячами військових та десятками одиниць техніки. Від постійних боїв за місто, які не вщухають вже четверту добу, Авдіївка у вогні.
Про це сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі телемарафону.
Барабаш підтвердив, що окупанти дійсно використовувавали запалювальні снаряди під час атак по місту.
За словами голови МВА, ворог перекинув для штурмових дій на Авдіївському напрямку три бригади.
Барабаш додав, що в перший день загострення, 10 жовтня, на штурм пішло три батальйони.
Ситуація в районі Авдіївки складна
В останні дні серйозно загострилася ситуація в районі Авдіївки Донецької області, де за даними на 13 жовтня ВСУ відбили 20 атак ворога за добу.
При цьому за словами спікера Таврійського напряму Олександра Штупуна, вже третій день поспіль спостерігається тенденція збільшення втрат у живій силі – понад 750 осіб за добу загальних втрат ворога. Крім того, з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.
За його словами, упродовж поточної доби ворог провів 49 бойових зіткнень і здійснив 27 авіаційних ударів, 831 артилерійський обстріл. 80% усіх атак ворог спрямовує на Авдіївський та Мар'їнський напрямки.
Речник сил оборони запевнив, що українські захисники ефективно "проріджують лави окупантів, спускають їх із бронетехніки на землю".
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