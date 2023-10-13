Авдеевка в огне. Тысячи военных армии РФ штурмуют позиции ВСУ

Армия РФ массированно штурмует Авдеевку

Российские войска штурмуют позиции украинских военных в районе Авдеевки Донецкой области тысячами военных и десятками единиц техники. От постоянных боев за город, которые не утихают уже четвертые сутки, Авдеевка находится в огне.

Об этом сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Очень жарко на Авдеевском направлении. За ночь, если говорить об обществе, то 13 ракет прилетело. По позициям вообще нет точного понимания, точно было более 20 ракет. Бои уже 4 сутки не утихают ни днем, ни ночью. Стрелковые бои, работает артиллерия круглосуточно. Штурмовые действия врага не прекращаются. Ситуация очень сложная, но контролируемая, – рассказал он. Поделиться

Барабаш подтвердил, что оккупанты действительно использовали зажигательные снаряды во время атак по городу.

Что касается зажигательных элементов, от которых они избавились. Действительно, это так. Горит Авдеевка вся. Летит все. Бьют они из всего, что есть в наличии. Не только по позициям, но и по городу и по дороге, – добавил он. Поделиться

По словам главы МВА, враг кинул для штурмовых действий на Авдеевском направлении три бригады.

Три бригады, если говорить о механизированных, это условно около 10 тысяч. Десантные бригады немного меньше, но от этого не легче, – констатировал он. Поделиться

Барабаш добавил, что в первый день обострения, 10 октября, на штурм пошли три батальона.

Это почти 2 тысячи человек одновременно личного состава. По технике – в первый день их массированного наступления около 100 единиц в течение суток штурмовали. 11 октября технику они почти не использовали. 12 октября и сегодня очень много техники снова уезжает. Колонны техники, десятки техники жгут наши ребята. И вчера, и позавчера, и сегодня дожигают эту технику. Очень много резерва у них, личного состава, техники, – описал события Барабаш. Поделиться

Ситуация в районе Авдеевки сложная

В последние дни серьезно обострилась ситуация в районе Авдеевки Донецкой области, где по данным на 13 октября ВСУ отразили 20 атак врага в сутки.

При этом, по словам спикера Таврийского направления Александра Штупуна, уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе – более 750 человек в сутки общих потерь врага. Кроме того, с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашины и 15 танков.

Медицинские учреждения Донецка и близлежащих населенных пунктов переполнены ранеными военными врага, – отметил он, добавив, что напуганные такими потерями оккупанты отказываются идти в бой. Поделиться

По его словам, в течение текущих суток враг провел 49 боевых столкновений и совершил 27 авиационных ударов, 831 артиллерийский обстрел. 80% всех атак враг направляет на Авдеевское и Марьинское направления.

Враг продолжает атаки и в пешем строю, пока у них есть заряд, но мы работаем над этим. Все наши силы и средства уничтожают врага и надеюсь, что скоро все стабилизируется, – сказал Александр Штупун. Поделиться

Спикер сил обороны заверил, что украинские защитники эффективно "прореживают ряды оккупантов, спускают их с бронетехники на землю".