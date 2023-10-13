Авдеевка в огне. Тысячи военных армии РФ штурмуют позиции ВСУ

Армия РФ устраивает мясные штурмы на Авдеевском направлении. Утраты русских военных колоссальны.
Армия РФ массированно штурмует Авдеевку
Российские войска штурмуют позиции украинских военных в районе Авдеевки Донецкой области тысячами военных и десятками единиц техники. От постоянных боев за город, которые не утихают уже четвертые сутки, Авдеевка находится в огне.
Об этом сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.
Барабаш подтвердил, что оккупанты действительно использовали зажигательные снаряды во время атак по городу.
По словам главы МВА, враг кинул для штурмовых действий на Авдеевском направлении три бригады.
Барабаш добавил, что в первый день обострения, 10 октября, на штурм пошли три батальона.
Ситуация в районе Авдеевки сложная
В последние дни серьезно обострилась ситуация в районе Авдеевки Донецкой области, где по данным на 13 октября ВСУ отразили 20 атак врага в сутки.
При этом, по словам спикера Таврийского направления Александра Штупуна, уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе – более 750 человек в сутки общих потерь врага. Кроме того, с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашины и 15 танков.
По его словам, в течение текущих суток враг провел 49 боевых столкновений и совершил 27 авиационных ударов, 831 артиллерийский обстрел. 80% всех атак враг направляет на Авдеевское и Марьинское направления.
Спикер сил обороны заверил, что украинские защитники эффективно "прореживают ряды оккупантов, спускают их с бронетехники на землю".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-