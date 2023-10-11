Обострение на фронте — появилась первая реакция Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Обострение на фронте — появилась первая реакция Зеленского

France 2
ВСУ
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По словам главы государства Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться "шаг за шагом", несмотря на новые попытки армии России атаковать позиции наших военных.

Зеленский прокомментировал обострение ситуации на поле боя

Украинский лидер не скрывает тот факт, что российские захватчики пытаются контратаковать, однако, как отмечает президент, пока врагу не удается существенно продвинуться вперед, ведь наши бойцы уверенно держат оборону на всех направлениях фронта.

Россия пытается контратаковать, но безуспешно, а мы продолжаем продвигаться шаг за шагом, – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства публично признал, что он и руководство ВСУ рассчитывали на более быстрое контрнаступление, однако столкнулись с реалиями современной войны.

…мы двигаемся не так быстро, как нам хотелось бы или на как мы надеялись, – признался президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский обратил внимание международных партнеров Киева на то, что по состоянию на сегодняшний день "время на стороне" армии Российской Федерации.

Учитывая этот фактор, нельзя допустить, что помощь Украине была прервана.

Что известно об изменении ситуации на поле боя

Согласно данным Генштаба ВСУ, в течение 10 октября солдаты РФ активизировались вблизи нескольких населённых пунктов на Авдеевском направлении.

Более того, враг атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 108 боестолкновений. Что важно понимать, это гораздо больше, чем фиксировали ежедневно в последнее время.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций, - сообщает Генштаб ВСУ.

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