Загострення на фронті — з'явилася перша реакція Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Загострення на фронті — з'явилася перша реакція Зеленського

France 2
ЗСУ

За словами глави держави Володимира Зеленського, Збройні сили України продовжують просуватися "крок за кроком", попри нові спроби армії Росії атакувати позиції наших військових.

Зеленський прокоментував загострення ситуації на полі бою

Український лідер не приховує той факт, що російській загарбники намагаються контратакувати, однак, як наголошує президент, поки ворогу не вдається суттєво просунутися вперед, адже наші бійці упевнено тримають оборону на всіх напрямках фронту.

Росія намагається контратакувати, але безуспішно, а ми продовжуємо просуватися крок за кроком, - зазначив Володимир Зеленський.

Окрім того, глава держави публічно визнав, що він та керівництво ЗСУ розраховували на більш швидкий контрнаступ, однак стикнулися з реаліями сучасної війни.

…ми рухаємося не так швидко, як нам хотілося б або на як ми сподівалися,- зізнався президент України.

Окрім того, Володимир Зеленський звернув увагу міжнародних партнерів Києва на те, що станом на сьогодні "час на боці" армії Російської Федерації.

Враховуючи цей фактор, не можна допустити, що допомога Україні була перервана.

Що відомо про зміну ситуації на полі бою

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, протягом 10 жовтня солдати РФ активізувалися поблизу кількох населених пунктів на Авдіївському напрямку.

Ба більше, ворог атакує на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 108 боєзіткнень. Що важливо розуміти, це значно більше, ніж фіксували щоденно останнім часом.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій, - повідомляє Генштаб ЗСУ.

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