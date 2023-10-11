Загострення на фронті — з'явилася перша реакція Зеленського

Зеленський прокоментував загострення ситуації на полі бою

Український лідер не приховує той факт, що російській загарбники намагаються контратакувати, однак, як наголошує президент, поки ворогу не вдається суттєво просунутися вперед, адже наші бійці упевнено тримають оборону на всіх напрямках фронту.

Росія намагається контратакувати, але безуспішно, а ми продовжуємо просуватися крок за кроком, - зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Окрім того, глава держави публічно визнав, що він та керівництво ЗСУ розраховували на більш швидкий контрнаступ, однак стикнулися з реаліями сучасної війни.

…ми рухаємося не так швидко, як нам хотілося б або на як ми сподівалися,- зізнався президент України. Поширити

Окрім того, Володимир Зеленський звернув увагу міжнародних партнерів Києва на те, що станом на сьогодні "час на боці" армії Російської Федерації.

Враховуючи цей фактор, не можна допустити, що допомога Україні була перервана.

Що відомо про зміну ситуації на полі бою

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, протягом 10 жовтня солдати РФ активізувалися поблизу кількох населених пунктів на Авдіївському напрямку.

Ба більше, ворог атакує на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 108 боєзіткнень. Що важливо розуміти, це значно більше, ніж фіксували щоденно останнім часом.