У ЗСУ пояснили щодо загострення ситуації в районі Авдіївки

Українські військові відбивають атаки злочинної армії РФ на сході України, зокрема, в районі Авдіївки, попри численні заяви про активізацію російських військових злочинців на цьому напрямку.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

За інформацією керівників пресслужб Сил оборони Таврійського та Східного напрямків Олександра Штупуна та Іллі Євлаша, на сході України, зокрема, в районі Авдіївки, ситуація хоч і залишається складною, однак цілком контрольованою українськими військовими.

Увечері у соцмережах почала поширюватись інформація про нібито підготовку злочинної армії РФ до наступу на кількох ділянках фронту на сході України.

За інформацією керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, зранку військові злочинці армії РФ майже безперервно обстріліюють місто з танків, ствольної артилерії та РСЗВ.

Також у мережі публікували відео з наступальними діями росіян на Авдіївському напрямку.

За словами керівника пресслужби Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, що російські військові злочинці дійсно активізували наступальні дії в районі Авдіївки та намагаються просунутись поблизу Авдіївки, Тоненького, Кераміки та Первомайського.

Але наші воїни за підтримки танків та бронемашин відбили всі атаки ворога, втрат рубежів та позицій не допущено. Також хочу сказати, що ворог, зазнаючи втрат, продовжує бити по цивільному населенню. Так, сьогодні вранці почалися обстріли Авдіївки та низки населених пунктів Покровського району. Тобто ворог, зазнаючи втрат, продовжує терор цивільного населення, - наголосив Штупун. Поширити

За словами речника Східного угруповання ЗСУ Іллі Євлаша, в районі Бахмута, Куп’янська та Лимана ситуація залишається стабільно напруженою, однак контрольованою українськими військовими.