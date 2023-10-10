Що стало причиною зниження інтенсивності бойових дій на сході України — відповідь ЗСУ

Погіршення погодних умов змусило військових злочинців армії РФ та підрозділи ЗСУ знизити інтенсивність ведення бойових дій на східному фронті, однак найближчим часом очікується загострення з боку російських окупантів.
Що відомо про ситуацію на східному фронті
За словами керівника пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, інтенсивні опади на сході України призвели до зниження інтенсивності бойових дій на східному фронті.
Однак Євлаш зазначив, що військові злочинці з армії РФ прагнутимуть посилити спроби атак та штурмів протягом найближчого часу.
За його словами, внаслідок бойових дій на сході України протягом останньої доби українськими військовими було ліквідовано 150 кремлівських загарбників.
Ще 4 окупантів армії РФ було взято в полон.
Речник ОК “Схід” також зазначив, що штурмові підрозділи "Шторм-Z" набирають з колишніх та дійсних ув’язнених та військових, які несуть покарання за певні порушення.
Чого очікувати на східному фронті найближчим часом
Євлаш підкреслив, що наразі українські військові домоглись часткових успіхів в районі Андріївки.