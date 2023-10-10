Що стало причиною зниження інтенсивності бойових дій на сході України — відповідь ЗСУ

Погіршення погодних умов змусило військових злочинців армії РФ та підрозділи ЗСУ знизити інтенсивність ведення бойових дій на східному фронті, однак найближчим часом очікується загострення з боку російських окупантів.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

За словами керівника пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, інтенсивні опади на сході України призвели до зниження інтенсивності бойових дій на східному фронті.

Однак Євлаш зазначив, що військові злочинці з армії РФ прагнутимуть посилити спроби атак та штурмів протягом найближчого часу.

У зв’язку з інтенсивними рясними опадами, які останніми днями йдуть в смузі відповідальності східного угруповання військ, активність бойових зіткнень на Лимано-Куп’янському напрямку знизилась. 11 зіткнень відулося за минулу добу, проте інтенсивність і обстрілів, і застосування авіаці ї впала. Якщо говорити про авіацію, то раніше йшлося про 1,5 десятка ударів за добу, а за минулу добу не відбулось жодного зі сторони противника Поширити

За його словами, внаслідок бойових дій на сході України протягом останньої доби українськими військовими було ліквідовано 150 кремлівських загарбників.

Ще 4 окупантів армії РФ було взято в полон.

Противник акцентує зараз свою увагу поблизу Синьківки, Іваніквки та Макіївки. Намагається перекидати туди свої штурмові загони типу "Шторм-Z", різні стрілецькі батальони та танкові підрозділи. Проте успіхів не мають Поширити

Речник ОК “Схід” також зазначив, що штурмові підрозділи "Шторм-Z" набирають з колишніх та дійсних ув’язнених та військових, які несуть покарання за певні порушення.

Переважно їх посилають як розвідку, аби перевірити наші інженерні укріплення, інколи з метою виявити наші вогневі позиції. Проте, основну ударну силу вони не несуть, оскільки зазвичай погано підготовлені, серед них немає людей з фаховим досвідом, тобто люди без військового бекграунду, і використовуються як гарматне м’ясо Поширити

Чого очікувати на східному фронті найближчим часом

Поки остаточно не настане ожеледиця, до того часу росіяни намагатимуться інтенсифікувати свої зусилля, щоб досягти хоч би якихось успіхів. І ми знаємо про ці дії, готувалися до них. Ми готові до будь-якого розвитку подій Поширити

Євлаш підкреслив, що наразі українські військові домоглись часткових успіхів в районі Андріївки.