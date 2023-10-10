Что стало причиной снижения интенсивности боевых действий на востоке Украины — ответ ВСУ

Ухудшение погодных условий заставило военных преступников армии РФ и подразделения ВСУ снизить интенсивность боевых действий на восточном фронте, однако в ближайшее время ожидается обострение со стороны российских оккупантов.
Что известно о ситуации на восточном фронте
По словам руководителя пресс-центра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, интенсивные осадки на востоке Украины привели к снижению интенсивности боевых действий на восточном фронте.
Однако Евлаш отметил, что военные преступники из армии РФ будут стремиться усилить попытки атак и штурмов в ближайшее время.
По его словам, в результате боевых действий на востоке Украины в течение последних суток украинскими военными были ликвидированы 150 кремлевских захватчиков.
Еще 4 окупантов армии РФ были взяты в плен.
Представитель ОК "Восток" также отметил, что штурмовые подразделения "Шторм-Z" набирают из бывших и действительных заключенных и военных, которые несут наказание за определенные нарушения.
Чего ждать на восточном фронте в ближайшее время
Евлаш подчеркнул, что украинские военные добились частичных успехов в районе Андреевки.