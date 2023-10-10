Что стало причиной снижения интенсивности боевых действий на востоке Украины — ответ ВСУ

Ухудшение погодных условий заставило военных преступников армии РФ и подразделения ВСУ снизить интенсивность боевых действий на восточном фронте, однако в ближайшее время ожидается обострение со стороны российских оккупантов.

Что известно о ситуации на восточном фронте

По словам руководителя пресс-центра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, интенсивные осадки на востоке Украины привели к снижению интенсивности боевых действий на восточном фронте.

Однако Евлаш отметил, что военные преступники из армии РФ будут стремиться усилить попытки атак и штурмов в ближайшее время.

В связи с интенсивными обильными осадками, которые в последние дни идут в полосе ответственности восточной группировки войск, активность боевых столкновений на Лимано-Купянском направлении снизилась. 11 столкновений вышло за минувшие сутки, однако интенсивность и обстрелов, и применение авиации упало. Если говорить об авиации, то ранее речь шла о 1,5 десятках ударов в сутки, а за минувшие сутки не произошло ни одного со стороны противника Поделиться

По его словам, в результате боевых действий на востоке Украины в течение последних суток украинскими военными были ликвидированы 150 кремлевских захватчиков.

Еще 4 окупантов армии РФ были взяты в плен.

Противник акцентирует сейчас свое внимание вблизи Синьковки, Иваниковки и Макеевки. Пытается перебрасывать туда свои штурмовые отряды типа "Шторм-Z", разные стрелковые батальоны и танковые подразделения. Однако успехов не имеют Поделиться

Представитель ОК "Восток" также отметил, что штурмовые подразделения "Шторм-Z" набирают из бывших и действительных заключенных и военных, которые несут наказание за определенные нарушения.

Преимущественно их посылают как разведку, чтобы проверить наши инженерные укрепления, иногда с целью выявления наших огневых позиций. Однако основную ударную силу они не несут, поскольку обычно плохо подготовлены, среди них нет людей со профессиональным опытом, то есть люди без военного бекграунда, и используются как пушечное мясо. Поделиться

Чего ждать на восточном фронте в ближайшее время

Пока окончательно не наступит гололед, к тому времени россияне будут пытаться интенсифицировать свои усилия, чтобы добиться каких-либо успехов. И мы знаем об этих действиях, готовились к ним. Мы готовы к любому развитию событий Поделиться

Евлаш подчеркнул, что украинские военные добились частичных успехов в районе Андреевки.