Как ухудшение погоды повлияет на боевые действия — объяснение военных ВСУ

В настоящее время украинские военные активно готовятся к наступлению холодов и ухудшению погодных условий, что повлияет на ход боевых действий и проведение контрнаступления.

Как ухудшение погоды повлияет на ситуацию на фронте

По словам руководителя Объединенного пресс-центра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, в настоящее время проводится работа по приведению военной техники в соответствующее состояние для использования в зимних условиях, происходит замена смазочных масел, добавка различных присадок к горючему, а также подготовка обеспечения личного состава буржуйками, средствами отопления. .

Представитель ОК "Восток" также отметил, что в этой работе украинским военным активно помогают волонтерские организации, которые передают ВСУ грелки и другие средства, необходимые для того, чтобы согреться в холодное время года.

Евлаш подчеркнул, что украинские военные также занимаются утеплением блиндажей и мест размещения.

Как погода может повлиять на контрнаступление ВСУ

Отдельно Евлаш отметил, что наступление холодов повлияет на ход боевых действий, однако военные будут смотреть на погоду.

Если это будут дожди, это один сценарий, если сразу ударят морозы, то это будет другой сценарий. Поскольку грунт останется мерзлым, по нему сможет ездить тяжелая техника. Поделиться

Также представитель ОК "Восток" пояснил, что туманы и дожди скажутся на использовании беспилотных летательных аппаратов, которые не могут применяться в такую погоду. В такую погоду будет трудно применять тактическую и армейскую авиацию, будет значительно сложнее вести боевые действия.

Именно поэтому военные будут следить и реагировать на это в соответствии с обстановкой и оперативным состоянием на местах.