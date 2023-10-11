Як погіршення погоди вплине на бойові дії — пояснення військових ЗСУ

Наразі українські військові активно готуються до настання холодів та погіршення погодних умов, що вплине на хід бойових дій та проведення контрнаступу.

Як погіршення погоди вплине на ситуацію на фронті

За словами керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, наразі проводиться робота з приведення військової техніки у відповідний стан для використання в зимових умовах, ідбувається заміна мастил, добавка різних присадок до пального, а також підготовка забезпечення особового складу буржуйками, засобами опалення.

Речник ОК “Схід” також зазначив, що в цій роботі українським військовим активно допомагають волонтерські організації, які передають ЗСУ грілки і інші засоби, необхідні для того, щоб зігрітись у холодну пору року.

Євлаш підкреслив, що українські військові також займаються утепленням бліндажів та місць розміщення.

Як погода може вплинути на контрнаступ ЗСУ

Окремо Євлаш зауважив, що настання холодів вплине на перебіг бойових дій, проте військові будуть дивитись на погоду.

Якщо це будуть дощі, то це один сценарій, якщо одразу вдарять морози, то це буде інший сценарій. Оскільки ґрунт залишиться мерзлими, по ньому зможе їздити важка техніка Поширити

Також речник ОК “Схід” пояснив, що тумани та дощі позначаться на використанні безпілотних літальних апаратів, які не можуть застосовуватися в таку погоду. Під час такої погоди буде важко застосовувати тактичну та армійську авіацію, буде значно складніше вести бойові дії.

Саме тому військові будуть слідкувати та реагувати на це відповідно до обстановки та оперативного стану на місцях.