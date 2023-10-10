В ВСУ объяснили об обострении ситуации в районе Авдеевки

Украинские военные отражают атаки преступной армии РФ на востоке Украины, в частности, в районе Авдеевки, несмотря на многочисленные заявления об активизации российских военных преступников в этом направлении.

Что известно о ситуации на восточном фронте

По информации руководителей пресс-служб Сил обороны Таврического и Восточного направлений Александра Штупуна и Ильи Евлаша, на востоке Украины, в частности, в районе Авдеевки, ситуация хоть и остается сложной, однако полностью контролируемой украинскими военными.

Вечером в соцсетях начала распространяться информация о якобы подготовке преступной армии РФ к наступлению на нескольких участках фронта на востоке Украины.

По информации руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, утром военные преступники армии РФ почти непрерывно обстреливают город из танков, ствольной артиллерии и РСЗО.

Также в сети публиковали видео с наступательными действиями россиян на Авдеевском направлении.

По словам руководителя прессслужбы Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, российские военные преступники действительно активизировали наступательные действия в районе Авдеевки и пытаются продвинуться вблизи Авдеевки, Тоненького, Керамики и Первомайского.

Но наши воины при поддержке танков и бронемашин отразили все атаки врага, потерь рубежей и позиций не допущены. Также хочу сказать, что враг, понеся потери, продолжает бить по гражданскому населению. Сегодня утром начались обстрелы Авдеевки и ряда населенных пунктов Покровского района. То есть враг, понеся потери, продолжает террор гражданского населения, - подчеркнул Штупун. Поделиться

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Ильи Евлаша, в районе Бахмута, Купянская и Лимана ситуация остается стабильно напряженной, однако контролируемой украинскими военными.