В ВСУ объяснили об обострении ситуации в районе Авдеевки

Украинские военные отражают атаки преступной армии РФ на востоке Украины, в частности, в районе Авдеевки, несмотря на многочисленные заявления об активизации российских военных преступников в этом направлении.
Что известно о ситуации на восточном фронте
По информации руководителей пресс-служб Сил обороны Таврического и Восточного направлений Александра Штупуна и Ильи Евлаша, на востоке Украины, в частности, в районе Авдеевки, ситуация хоть и остается сложной, однако полностью контролируемой украинскими военными.
Вечером в соцсетях начала распространяться информация о якобы подготовке преступной армии РФ к наступлению на нескольких участках фронта на востоке Украины.
По информации руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, утром военные преступники армии РФ почти непрерывно обстреливают город из танков, ствольной артиллерии и РСЗО.
Также в сети публиковали видео с наступательными действиями россиян на Авдеевском направлении.
По словам руководителя прессслужбы Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, российские военные преступники действительно активизировали наступательные действия в районе Авдеевки и пытаются продвинуться вблизи Авдеевки, Тоненького, Керамики и Первомайского.
По словам спикера Восточной группировки ВСУ Ильи Евлаша, в районе Бахмута, Купянская и Лимана ситуация остается стабильно напряженной, однако контролируемой украинскими военными.
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