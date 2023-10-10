ВСУ продвинулись возле Вербового, Клещиевки и Андреевки — эксперты

9 октября украинские войска продолжали контрнаступательные операции и продвинулись на западе Запорожской области возле Вербового и Клищиевки и Андреевки.

ВСУ продвинулись возле Вербового, Клещиевки и Андреевки

Представитель Генерального штаба Украины и Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун сообщил, что украинские войска достигли частичного успеха к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), а также вблизи Клищиевки (5 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки ( 10 км юго-западнее Бахмута).

Российские военные утверждали, что дожди ухудшили видимость на юге Украины, препятствуя операциям российских и украинских разведывательных беспилотников.

Один российский военный утверждал, что почва стала болотистой и препятствует движению транспортных средств, хотя другой военный написал, что земля еще не настолько размокла, чтобы препятствовать движению тяжелой техники.

Сообщается, что российские войска начали локализованные наступательные операции к югу от Гуляйполя и, вероятно, реорганизовали Южную группировку сил.

Также 9 октября русские войска провели ограниченную неудачную наступательную операцию на западе Запорожской области. Украинский Генштаб и Штупун сообщили, что украинские войска отразили наступление России севернее Новопрокоповки. Украинский военный обозреватель сообщил, что российские 1152-й и 1441-й мотострелковые полки, оборонявшиеся на рубеже Новопрокоповка-Вербовое и после интенсивных боев снизили свою боеспособность, сменили на 1429-й и 1430-й мотострелковые полки.

Что происходит в районе Бахмута

По словам военного ВСУ и политолога Кирилла Сазонова, украинские военные установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка и близки к полуокружению захваченного российскими военными преступниками города.

Сазонов отметил, что для взятия Бахмута в полуокружение украинским военным необходимо установить контроль над двумя автотрассами.

По его словам, всеобщая обстановка в районе Бахмута остается сложной и напряженной, поскольку подразделения российских военных преступников пытаются вести наступление на северном фланге в направлении населенного пункта Часов Яр.

Аналитик подчеркнул, что поскольку этот город расположен на высоте, его захват позволит армии РФ значительно улучшить собственное тактическое положение.