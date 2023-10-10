ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки — експерти

9 жовтня українські війська продовжували контрнаступальні операції та просунулися на заході Запорізької області біля Вербового та поблизу Кліщіївки і Андріївки.

ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки

Речник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), а також поблизу Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Російські військові стверджували, що дощі погіршили видимість на півдні України, перешкоджаючи операціям російських і українських розвідувальних безпілотників.

Один російський військовий стверджував, що ґрунт став багнистим і перешкоджає руху транспортних засобів, хоча інший військовий написав, що земля ще не настільки розмокла, щоб перешкоджати руху важкої техніки.

Повідомляється, що російські війська розпочали локалізовані наступальні операції на південь від Гуляйполя та, ймовірно, реорганізували Південне угруповання сил.

Також 9 жовтня російські війська провели обмежену невдалу наступальну операцію на заході Запорізької області. Український Генштаб і Штупун повідомили, що українські війська відбили наступ Росії на північ від Новопрокопівки. Український військовий оглядач повідомив, що російські 1152-й і 1441-й мотострілецькі полки, які оборонялися на рубежі Новопрокопівка-Вербове і після інтенсивних боїв знизили свою боєздатність, змінили на 1429-й і 1430-й мотострілецькі полки.

Що відбувається в районі Бахмута

За словами військового ЗСУ та політолога Кирила Сазонова, наразі українські військові встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка і близькі до напівоточення захопленного російськими військовими злочинцями міста.

Сазонов зазначив, що для взяття Бахмута у напівоточення українським військовим необхідно встановити контроль над двома автотрасами.

За його словами, загальна обстановка в районі Бахмута залишається складною і напруженою, оскільки підрозділи російських військових злочинців намагаються вести наступ на північному фланзі у напрямку населеного пункту Часів Яр.

Аналітик підкреслив, що оскільки це місто розміщене на висоті, його захоплення дасть змогу армії РФ значно покращити власне тактичне положення.