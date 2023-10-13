ЗСУ досягли успіхів на заході Запоріжжя та поблизу Бахмута — експерти
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ досягли успіхів на заході Запоріжжя та поблизу Бахмута — експерти

ЗСУ
Джерело:  ISW

Українські війська й надалі успішно просуваються поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. 

ЗСУ досягли успіхів на заході Запоріжжя та поблизу Бахмута

Результати є на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки. Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ, підтвердив, що просування на кілька сотень дійсно є у вказаних локаціях. Міноборони РФ заявило, що в районі Кліщіївки російські війська відбили три українські атаки. Загарбники наче змогли утримати позиції в районі Андріївки та Озарянівки.

В районі Бахмута й надалі проводять контратаки на українські позиції. Вони не досягли підтверджених територіальних завоювань. Український генеральний штаб повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки в районі Андріївки.

Що відомо про контрнаступ під Запоріжжям

У західній частині Запорізької області українським підрозділам вдалося трохи просунутися. Генштаб підтвердив позитивні зміни стосовно тактичних позицій на захід від Роботиного.

Українські війська, як стверджував один із військових блогерів, атакували поблизу Новокарлівки та Новопокровки. Військам РФ наче вдалося відбити українські атаки поблизу Вербового та на лінії Роботине-Копані. Російські блогери заявляли, що на заході Запорізької області українські захисники знизили темп наступальних операцій.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У США заявляють про нові успіхи ЗСУ під час контрнаступу
ЗСУ, контрнаступ ЗСУ, танки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики фіксують нове успішне просування ЗСУ під час контрнаступу
контрнтуп ЗСУ, ЗСУ, танки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ перекидає резерви в район Бахмуту та хоче зупинити контрнаступ ЗСУ
Танки ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм