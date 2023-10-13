ЗСУ досягли успіхів на заході Запоріжжя та поблизу Бахмута — експерти

ЗСУ досягли успіхів на заході Запоріжжя та поблизу Бахмута

Результати є на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки. Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ, підтвердив, що просування на кілька сотень дійсно є у вказаних локаціях. Міноборони РФ заявило, що в районі Кліщіївки російські війська відбили три українські атаки. Загарбники наче змогли утримати позиції в районі Андріївки та Озарянівки.

В районі Бахмута й надалі проводять контратаки на українські позиції. Вони не досягли підтверджених територіальних завоювань. Український генеральний штаб повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки в районі Андріївки.

Що відомо про контрнаступ під Запоріжжям

У західній частині Запорізької області українським підрозділам вдалося трохи просунутися. Генштаб підтвердив позитивні зміни стосовно тактичних позицій на захід від Роботиного.

Українські війська, як стверджував один із військових блогерів, атакували поблизу Новокарлівки та Новопокровки. Військам РФ наче вдалося відбити українські атаки поблизу Вербового та на лінії Роботине-Копані. Російські блогери заявляли, що на заході Запорізької області українські захисники знизили темп наступальних операцій.