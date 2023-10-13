ВСУ добились успехов на западе Запорожья и вблизи Бахмута — эксперты
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ добились успехов на западе Запорожья и вблизи Бахмута — эксперты

ВСУ
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Источник:  ISW

Украинские войска и дальше успешно продвигаются вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

ВСУ добились успехов на западе Запорожья и вблизи Бахмута

Результаты есть к востоку от Клещиевки и к востоку от Андреевки. Илья Евлаш, начальник прессслужбы Восточной группировки войск, подтвердил, что продвижение на несколько сотен действительно в указанных локациях. Минобороны РФ заявило, что в районе Клищиевки российские войска отразили три украинских атаки. Захватчики вроде бы смогли удержать позиции в районе Андреевки и Озаряновки.

В районе Бахмута и дальше проводят контратаки на украинские позиции. Они не добились подтвержденных территориальных завоеваний. Украинский генеральный штаб сообщил, что Силы обороны отразили российские атаки в районе Андреевки.

Что известно о контрнаступлении под Запорожьем

В западной части Запорожской области украинским подразделениям удалось немного продвинуться. Генштаб подтвердил положительные изменения в отношении тактических позиций к западу от Роботиного.

Украинские войска, как утверждал один из военных блоггеров, атаковали вблизи Новокарловки и Новопокровки. Войскам РФ вроде бы удалось отбить украинские атаки вблизи Вербового и на линии Роботине-Копани. Российские блоггеры заявляли, что на западе Запорожской области украинские защитники снизили темп наступательных операций.

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