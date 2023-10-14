ВСУ за сутки отбили более 20 атак армии РФ на Купянском направлении – сводка Генштаба

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 970 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков ‒ 4940 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9337 (+24) ед,

артиллерийских систем – 6833 (+26) ед,

РСЗО – 811 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 547 (+1) ед,

самолетов – 317 (+1) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1),

крылатые ракеты ‒ 1531 (+0),

корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9225 (+22) ед,

специальная техника – 971 (+4).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районе Макеевки Луганской области. Здесь наши защитники отразили более 5 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили около 15 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.