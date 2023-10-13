ВСУ заставили армию РФ отступить в районе Копанов в Запорожской области - Федоров

Украинские военные вынудили преступников террористической армии РФ отступить с передовых позиций в районе населенного пункта Копаны в Запорожской области.

Что известно об успехах ВСУ в Запорожской области

По информации мэра оккупированного преступной армией РФ Мелитополя Ивана Федорова, украинским военным удалось выбить россиян с передовых позиций в районе Копанов.

Федоров подчеркнул, что подразделениям 128-й горно-штурмовой бригады танками удалось выбить военных преступников армии РФ с передовых позиций недалеко от Копанов Запорожской области.

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На Запорожье оккупанты пытались вернуть утраченные позиции в районе Роботиного.

Одновременно ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя и штурмы под Бахмутом, армия России терпит потери в пехоте и технике, истощается.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, техники и моста противника. Сбит истребитель Су-25 и беспилотник-разведчик "Орлан-10".

Ракетники и артиллеристы поразили пункт управления, район сосредоточения врага, склад боеприпасов и радиоэлектронную борьбу.

Что известно о ситуации на восточном фронте

За день на фронте произошло 68 боевых столкновений.

В направлении Купянска было 12 неудачных штурмов россиян в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки.

Вблизи Кременной были отражены атаки в районе Макеевки Луганской области.

Продолжаются ожесточенные бои под Авдеевкой, Силы обороны отразили 10 атак в районе самого города, а также 15 атак в районах Керамики, Тоненького, Северного, Первомайского и Нетайлового.

Также отражены около 10 штурмов в районе Марьинки, а также атаки в районе Старомайорского.