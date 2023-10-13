ЗСУ змусили армію РФ відступити в районі Копанів у Запорізькій області — Федоров

Українські військові змусили злочинців терористичної армії РФ відступити з передових позицій в районі населеного пункту Копани у Запорізькій області.

Що відомо про успіхи ЗСУ у Запорізькій області

За інформацією мера окупованого злочинною армією РФ Мелітополя Івана Федорова, українським військовим вдалось вибити росіян з передових позицій в районі Копанів.

Федоров підкреслив, що підрозділам 128-ї гірсько-штурмової бригади танками вдалось вибити військових злочинців армії РФ з передових позицій неподалік Копанів Запорізької області.

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На Запоріжжі окупанти намагалися повернути втрачені позиції в районі Роботиного.

Одночасно ЗСУ продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя та штурми під Бахмутом, армія Росії зазнає втрат у піхоті та техніці, виснажується.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, техніки та мосту противника. Збито винищувач Су-25 та безпілотник-розвідник "Орлан-10".

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, район зосередження ворога, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

За день на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

У напрямку Куп'янська було 12 невдалих штурмів росіян у районах Синьківки, Іванівки та Кислівки.

Поблизу Кремінної було відбито атаки в районі Макіївки Луганської області.

Продовжуються запеклі бої під Авдіївкою, Сили оборони відбили 10 атак у районі самого міста, а також 15 атак у районах Кераміки, Тоненького, Сєверного, Первомайського та Нетайлового.

Також відбито близько 10 штурмів у районі Мар'їнки, а також атаки у районі Старомайорського.