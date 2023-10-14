Білий дім публічно висміяв результати нового наступу Росії на Донбасі

Як заявляють у Білому домі, нові спроби солдат РФ поновити наступ в районі Лимана та Авдіївки на Донбасі не стали несподіванкою для Штатів.

США не бачать прогресу під час нового наступу росіян на Донбасі

Нові воєнні потуги російських загарбників на українському фронті вирішив прокоментувати координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

На його переконання, українські воїни мають сили та ресурси, щоб успішно відбивати всі атаки ворога на Донбасі.

Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування, – розповідає Кірбі. Поширити

Він звертає увагу на те, що Путіну, як завжди, начхати на життя своїх солдатів, тому він щоденно кидає тисячі вояків у жерло війни, не досягаючи жодних вагомих цілей.

У Білому домі знову похвалили майстерність української армії

Джон Кірбі також наголосив, що Збройні сили України, у порівнянні з російськими окупантами, воюють вкрай "ефективно та розумно".

Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним, – зазначив представник Білого дому. Поширити

На його переконання, нові спроби армії РФ наступати вказують на необхідність посилення підтримки України з боку Вашингтона.

Ось чому надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки, – підсумував Джон Кірбі.

Через невдалий наступ на Донбасі армія РФ втрачає ще більше солдатів та техніки

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 286890 (+970) осіб,

танків ‒ 4940 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 9337 (+24) од,

артилерійських систем – 6833 (+26) од,

РСЗВ – 811 (+0) од,

засоби ППО ‒ 547 (+1) од,

літаків – 317 (+1) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1),

крилаті ракети ‒ 1531 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 971 (+4).