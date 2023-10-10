Белый дом обсуждает объединение помощи Украине и Израилю

Объединение помощи Украине и Израилю поможет обеспечить дополнительное финансирование Киева, несмотря на некоторую оппозицию консервативных республиканцев.

В США придумали новый способ обеспечить помощь Украине

Администрация Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе активно обсуждают, можно ли связать помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

Законодатели обеих партий, поддерживающих дополнительную помощь Украине, предложили этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Киева, несмотря на сопротивление некоторых членов Республиканской партии в Палате представителей и Сенате.

Белый дом тихо оценивает политическую жизнеспособность объединения помощи Украине и Израилю, - сказал представитель администрации, признавая, что окончательное решение будет за Конгрессом. Поделиться

Администрация Байдена уже поспешно предоставила дополнительную военную помощь Израилю, однако Белый дом ожидает, что для дополнительной помощи потребуются действия со стороны Конгресса.

Во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Байден пообещал поддержать запросы Израиля в ближайшие дни и недели.

Помощь Израилю не влияет на Украину

Белый дом считает, что его способность поддерживать Израиль не влияет на способность его поддерживать Украину, заявил официальный представитель США.

Но администрации, скорее всего, придется пополнить запасы чего-либо, что было передано Израилю в ближайшее время, сказал чиновник.

Фактором, который может помочь в решении любых озабоченностей США по запасам, является то, что у Израиля и Украины разные системы противовоздушной обороны с разными возможностями, поэтому они не конкурируют за абсолютно одинаковую военную поддержку, добавил чиновник.