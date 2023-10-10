Білий дім обговорює об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю

Об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю може допомогти забезпечити додаткове фінансування Києва, незважаючи на деяку опозицію консервативних республіканців.

У США вигадали новий спосіб забезпечити допомогу Україні

Адміністрація Байдена та ключові законодавці в Конгресі активно обговорюють, чи можна пов’язати допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

Законодавці обох партій, які підтримують додаткову допомогу Україні, запропонували цей підхід як потенційний спосіб забезпечити фінансування Києва, попри спротив деяких членів Республіканської партії в Палаті представників і Сенаті.

Білий дім тихо оцінює політичну життєздатність об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю, - сказав представник адміністрації, визнаючи, що остаточне рішення буде за Конгресом. Поширити

Адміністрація Байдена вже поспішно надала додаткову військову допомогу Ізраїлю, проте Білий дім очікує, що для додаткової допомоги будуть потрібні дії з боку Конгресу.

Під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху Байден пообіцяв підтримати запити Ізраїлю найближчими днями та тижнями.

Допомога Ізраїлю не впливає на Україну

Білий дім вважає, що його здатність підтримувати Ізраїль не впливає на його здатність підтримувати Україну, заявив офіційний представник США.

Але адміністрації, швидше за все, доведеться поповнити запаси будь-чого, що було передано Ізраїлю найближчим часом, сказав чиновник.

Фактором, який може допомогти у вирішенні будь-яких стурбованостей США щодо запасів, є те, що Ізраїль та Україна мають різні системи протиповітряної оборони з різними можливостями, тому вони не конкурують за абсолютно однакову військову підтримку, додав чиновник.