США планують ухвалити річний пакет допомоги Україні на 50-100 млрд дол — WSJ

Проукраїнські сенатори від республіканців та демократів хочуть швидко прийняти річний пакет допомоги для України на суму 50-100 млрд дол. Це більше, ніж просить президент США Джо Байден.

Сенатори США поспішають з допомогою Україні

У серпні Байден попросив Сенат виділити Україні 24 млрд доларів додаткової допомоги. Це викликало спротив багатьох республіканців, які стали насторожено ставитися до подальшого фінансування війни.

Наразі прихильники України в Сенаті прагнуть запропонувати набагато більший і довгостроковий пакет — із ціною від 50 до 100 млрд доларів.

На думку сенаторів такий великий пакет допомоги, якого вистачить до наступних виборів у США, надішле повідомлення за кордоном про те, що хаос у Палаті представників після відставки спікера не вплине на довгострокову допомогу США Україні.

Також сенатори кажуть, що заручитися підтримкою одного великого пакету легше, ніж кількох менших пакетів.

Коли можуть ухвалити новий пакет

Проукраїнські сенатори заявили, що нова допомога може бути ухвалена десь між моментом, коли Сенат повернеться з канікул 16 жовтня, і закінченням терміну дії поточного законопроекту про тимчасові витрати 17 листопада.

Вони висловили обережний оптимізм щодо більшого пакету.